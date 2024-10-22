Fenerbahçe'de Fred'in Hedefi Avrupa'da Final

Fenerbahçe'nin deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedeflediğini ifade etti.

Manchester United ile Zorlu Mücadele

Fred, Manchester United ile oynayacakları zorlu maç öncesinde UEFA'ya yaptığı açıklamada, Avrupa'da başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını dile getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, "Manchester United’a karşı çok zor bir maç oynayacağız. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Bu yüzden iyi bir sonuç almaya odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

Büyük Hedefler ve İyi Performans

Yeni formatta puan kazanmanın önemini vurgulayan Fred, "Diğer takımların da ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz ama biz UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar gitmek için çalışıyoruz. Bu yüzden iyi performans sergileyeceğimize ve Avrupa’da iyi bir sezon geçireceğimize eminim," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki Hedefler

Fenerbahçe'deki adaptasyon sürecini kısa sürede tamamladığını belirten Fred, kulüpte şampiyonluk ve kupalar kazanma arzusunu dile getirdi. Türkiye'yi, "farklı kültürlerin yer aldığı harika ülke" olarak tanımlayan Fred, Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler sarf etti: "Herkes onun kazandıklarını çok iyi biliyor. O harika bir teknik direktör ve ona çok minnettarım."

Fred, "Şimdi ben Fenerbahçe'deyim, o da burada ve yeniden bir aradayız. Onunla çalışmaktan mutluyum. Hem teknik ekibine hem de oyunculara çok şey katan harika ve saygıdeğer biri. Burada iyi bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Birçok şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve o da bunun için geldi. Süper Lig'de en üst sırada yer alabilmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Burada iyi bir iş çıkaracağımıza eminim." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.