Fenerbahçe'de Kongre Başlıyor: Ali Koç ve Sadettin Saran Yarışıyor

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre yarın başlıyor

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 21 Eylül tarihlerinde Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Kongre, her iki günde de yoğun bir gündemle ilerleyecek ve ilk oturum saat 10.30'da başlayacak.

Kongrenin ilk günü: Divan seçimi ve konuşmalar

Genel kurulun ilk gününde öncelikle başkanlık divanı seçilecek. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. İki başkan adayı, seçim öncesi son konuşmalarını genel kurul önünde yapacak. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma hakkı kullanacak.

Mali konular ve ibra oylamaları

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun mali yönden ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi tamamlanacak.

Başkanlık seçimi pazar günü yapılacak

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında, 50 sandıkta yapılacak. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve oylar, genel kurul divan başkanının öncülüğünde sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, kulübün yeni başkanını ilan edecek.

İki aday ve rekor katılım beklentisi

Kongrede başkanlık için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy isterken; Sadettin Saran ise Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için oy talep edecek.

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede yaklaşık 30 bin civarında üyenin oy kullanması tahmin ediliyor. Önceki katılım verileri 2018'de 21 bin 350 ve 2024'te 27 bin 489 olarak kayıtlarda yer alıyor; yarın başlayacak kongrede 2024 yılındaki rekorun geçilmesi öngörülüyor.