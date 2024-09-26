Fenerbahçe'de Mourinho'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Maç Sonrası Gözlemler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk Yarıdaki Zorluklar

Mourinho, ilk yarıda rakiplerinin baskısını kıramadıklarını belirtti. "İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun topta Nesyri karşılaşma sırasında zorluk yaşadı çünkü rakip savunmacı 2 metre boyundaydı" şeklinde konuştu.

İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıya iyi başladıklarını vurgulayan Mourinho, "İyi pozisyonlar ürettik. 2-0'dan sonra maçın bittiğini düşündük fakat her şey hakemin son düdüğü ile biter. Konsantrasyonumuzu kaybettik ve son dakikaları zor duruma soktuk." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişme ve Takımın Duygusal Yanı

Mourinho, takımın gelişmesi için her gün çalıştıklarını vurguladı: "Sadece iki maç kaybettik, Lille ve Galatasaray'a karşı. Takımda gelişme sağlamak için her gün çalışıyoruz. Ben futbolun duygusal tarafının farkındayım, bazı oyuncular zorlukların üstesinden daha iyi gelebiliyor."

Nesyri'nin Performansı ve Beklentiler

Nesyri'nin performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Nesyri'nin performansı takımın genel performansı gibiydi. Harika değildi ama yeterliydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Dzeko'nun oyuna girdiği süreçte topu tutmaları gerektiğine dikkat çekti.

Taraftar ve Medya İlişkisi

Mourinho, taraftarların desteği için minnettardı ve medya ile taraftar düşünce yapısı arasındaki etkileşime değindi. "Sizlerin iş yapış şeklinizle alakalı değişiklikler olabilir. İstanbul güzel bir şehir ama ben buraya çalışmaya geldim. Her zaman bu felsefeyi taşırım; işler iyi gittiğinde bu sizi wo yüceltmez, kötü gittiğinde ise aşağı çekmez." diyerek sözlerini tamamladı.