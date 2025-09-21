Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Ali Koç Oyunu Kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Chobani Stadı yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda eşi ve oğlu ile oyunu kullandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:21
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Ali Koç Oyunu Kullandı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Ali Koç Oyunu Kullandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç oyunu kullandı. Genel kurul, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi ve alana gelen Koç'a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Koç, daha sonra sandık başına gitti. Başkan Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte kullandı.

Sandık önünde değerlendirme

Ali Koç, oy kullandığı 29 numaralı sandık önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Seçimin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Koç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor."

Başkan Koç, açıklamasını "Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun." diyerek tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Ali Koç Oyunu Kullandı
2
Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Gerçekleşti
5
13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı
6
Marcel Licka: Fatih Karagümrük'te İstikrara İnanıyorum | Süper Lig
7
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Süper Lig 5. Hafta Randevusu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü