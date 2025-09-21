Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Ali Koç Oyunu Kullandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç oyunu kullandı. Genel kurul, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi ve alana gelen Koç'a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Koç, daha sonra sandık başına gitti. Başkan Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte kullandı.

Sandık önünde değerlendirme

Ali Koç, oy kullandığı 29 numaralı sandık önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Seçimin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Koç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor."

Başkan Koç, açıklamasını "Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun." diyerek tamamladı.