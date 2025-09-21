Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Aykut Kocaman'ın Değerlendirmeleri

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy kullandı ve sürecin kulüp için hayırlı olmasını diledi.

Oy kullanma ve kongre süreci

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işlemi için alana gelen Aykut Kocaman, kongre üyelerinin ilgi gösterdiği bir karşılama ile karşılaştı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktörlük ve Sadettin Saran'a yanıt

Kocaman, başkan adayı Sadettin Saran'ın futbol şube sorumluluğuna yönelik açıklamalarına değinerek, sürece dair şu ifadeleri kullandı: "Bizimkisi tutku mesleği, 6-7 yaşından itibaren futbol topunun etrafında şekillenen bir dünya. Biraz ayrı kalmam, bıraktığım anlamına gelmiyordu. Bunu söylemiştim. Hayat nereye doğru gidecek bilmiyoruz. Sadettin Bey'in açıklamasına yazılı açıklamayla cevap vermiştim. Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa, orada devam etme amacındayım. Şimdilik buralarda yüzüyorum."

Yönetimlerin rolü ve sorumluluk

Fenerbahçe'de son dönemdeki teknik adam değişimi ve kulüp içi dinamiklerle ilgili değerlendirmesinde Kocaman, saha içi ve saha dışını ayrı tutmak gerektiğini belirtti. Kulüpte "3 Temmuz sürecinde fiili darbe yapıldığını" ileri süren Kocaman, son dönemde yapılan kadro yatırımlarına rağmen saha içi sonuçların yalnızca oyuncu ve antrenörlere yüklenemeyeceğini vurguladı.

Kocaman'ın konuyla ilgili sözleri şöyle: "Benim içinde bulunduğum kadrolarda başarı olduğunda aslan payı başkan ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenör ve seçimlerine saygı duyarlar. Sonrasında antrenör ve oyuncu olarak devam eder. Ülkemizde ise tam tersi olur. Ama bir çalışan olarak başarıda aslan payını yönetime veriyorsak, başarısızlıkta da yönetimlerin ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin son 7 sezonunun ilk 3-4 yılında kadrolarında zafiyet vardı. Kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içindeki dokunuşlar da doğru değildi. Ama son 3 yıl antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak bu dönemlerde de yöneticilerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici oluyor. Saha içindeki problemlerin başında da bu rollerde eksiklik olduğu kanısındayım."

Kocaman, birlik ve beraberlik vurgusunu sıkça duyulan bir kavram olarak nitelendirerek yöneticilerin adil ve liyakatli davranması gerektiğini; muhalif olanları da pozitif tutmanın önemini vurguladı: "Ülkemizde artık hainlik mertebesine kadar gelen acayip şeyleri yapmamak daha doğru. Birlik ve bütünlük isteniyorsa önce bundan vazgeçip adil davranışlarla bunun kurulması daha mümkün."

Adaylık ve kişisel tutum

Adaylar arasındaki üslubu genel olarak saygılı bulduğunu söyleyen Kocaman, teknik direktör adayları arasında gösterilmemesiyle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Tuhaf bir durum olarak söylemiştim. Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olamamak tuhaf. Bu durumu oluşturanların yanıtlaması lazım. 40 yıldır piyasanın içindeyim. Ne kadar eksiklerim var, ne kadar fazlalarım var zaten biliniyor."

Kendisiyle ilgili son sözleri ise şu şekilde oldu: "Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalıştığımı söylemiştim. Hiç kimsenin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı, olmayacağımı belirttim. Fenerbahçe'nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım. İhtiyaç duyarsa derken, inşallah bana hiç ihtiyaç duymasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. İhtiyaç duyduğu zaman da hiçbir ön koşul olmadan gireceğimi söyledim. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da buradayım."

Seçimin kulup için hayırlı olması temennisiyle, Kocaman seçim sürecinin sonuçlarını ve kulüp yönetiminin gelecekteki tavırlarını yakından takip edeceğini belirtti.