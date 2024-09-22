Fenerbahçe'den Ali Koç Hakkında Açıklama

Fenerbahçe'den Ali Koç ile İlgili Yalanlama

Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinin ardından başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddiaları kulüp tarafından net bir dille yalanlandı. Fenerbahçe Kulübü, bu tür söylemlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Açıklama Detayları

Fenerbahçe, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır."

Yanlış Bilgilere Dikkat Çekildi

Kulüp, bu tür yalanların amacının ne olduğunu bildiklerini ve dikkat edilmesi gerektiğini belirtti: "Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."