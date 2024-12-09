Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Mesajı ve Metin Öztürk'e Sert Tepki

Fenerbahçe'den Geçmiş Olsun Dilekleri

Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a acil şifalar dilendi.

Maçta Yaşananlar ve Metin Öztürk'e Tepki

Açıklamada, karşılaşmada yaşanan hakem hatalarına dikkat çekilerek, "Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz," denildi.

Daha sonra Metin Öztürk'ün açıklamalarına tepki gösteren Fenerbahçe, "Maç sonunda Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sarıkırmızılı kulüp yetkilileri tarafından yapılan bu açıklamalarla Fenerbahçe, yaşanan olayların ardından objektif ve tarafsız bir yaklaşım beklediğini vurguladı.