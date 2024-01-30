Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı: Neredeyse gelmek üzere

Fenerbahçe'nin transfer süreci son hızıyla devam ediyor! O isim Beşiktaş ekibini şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAMLESİ

Trendyol Süper Lig birincisi sarı lacivertli takım transfer sürecine son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ta forma giyen yıldız ismin transferi ile ilgili çalışmaların devam etiği açıklandı. Adem Ljajic'in son durumunun tespit edilmesi için Ertuğrul Sağlam Antalya kampına gitti ve eğer Sağlam'dan olumlu rapor gelirse Fenerbahçe Ljajic'i takıma dahil edecek. Olumlu rapor sonrasında transferin sonlandırılması ve Hakan Arslan ile ilgili girişimler olsa da ismin Sivasspor'da devam edeceği söylendi.





Beşiktaş ve Karagümrük takımlarında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Avrupa'da Partizan, Roma, İnter, Fiorentina, Torino, Beşiktaş, Novi Pazar takımlarında da forma giydi. Sırbistan A Milli Takımı'nda 47 kere forma giyen Ljajic Novi Pazar takımında 15 maça çıktı ve 3 gol ile 4 asisti kariyerine yazdırdı. Başkan Engin Koyun ise Mert Hakan Yandaş ve Adem Ljajic ile ilgili açıklamalar yaptı. Başkan Koyun açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Mert Hakan Yandaş transferi için sarı lacivertli takımla ve oyuncuyla görüşme yaptık ancak transfer süreci olumsuz oldu. Oyuncuyu Süper Lig'den isteyen başka kulüpler var.'