Fenerbahçe'den Bodrum FK'ye Farklı Galibiyet

Fenerbahçe'nin Gladyatörü: Jose Mourinho

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, "Bugün kazanmayı hak eden taraf bizdik, ancak sonuç çok daha farklı olabilirdi." dedi.

İyi Bir Hakem Yorumuyla Trabzonspor Maçı

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Mourinho bir dizi ifade ile basın toplantısını sürdürü. Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörüne teşekkür ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. "Türk insanına selamlarımı iletiyorum, buraya aşık birisi olarak hepinizi tebrik ediyorum," ifadesini kullandı.

“Önümüzdeki haftaki Trabzonspor maçı benim için de büyük bir anlam taşıyor. Ben Fenerbahçeliyim; dolayısıyla bu maçı kazanmayı hedefliyoruz. Geçen yıl yaşananları geride bırakıp, sadece maça odaklanmalıyız," şeklinde konuştu.

Pozisyonların Değerlendirilmesi

Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK karşısında rotasyonlu bir kadro ile oynaması üzerine gelen sorulara yanıt veren Mourinho, "Herkes oynamak istiyor ve antrenmanlardaki performanslarıyla bunu hak ediyorlar. Kadroda yer almayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin de oynamayı hak ettiklerini düşünüyorum,” sözlerini sarf etti.

"Bugün bazı değişiklikler yaptım; bu bir hediye değildi. Tadic ve Szymanski'nin üzerlerinde büyük bir yük vardı," diyen Mourinho, "Maçın başında çok sayıda pozisyon bulduk ama bunları değerlendirememek üzücü. İlk yarıda golleri atmayı başaramadık," şeklinde konuştu.

Derbi Maçı ve Analizler

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi maçıyla ilgili yorum yapan Mourinho, "Her bir sonucun bizim için iyi olacağına inanıyorum. Oynadığımız maçların her birini analiz edip, hatalarımızdan ders çıkarıyoruz," dedi. Ayrıca, yorgunluk faktörüne dikkat çeken Mourinho, "Fiziksel yükten bahsetmiyorum; zihinsel olarak da dinlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Diğer takımlar daha dinç olacak," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.