DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.324.388,16 -0,82%

Fenerbahçe'den Bodrum FK'ye Farklı Galibiyet

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek 10. haftayı galibiyetle kapattı. Jose Mourinho maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:19
Fenerbahçe'den Bodrum FK'ye Farklı Galibiyet

Fenerbahçe'nin Gladyatörü: Jose Mourinho

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, "Bugün kazanmayı hak eden taraf bizdik, ancak sonuç çok daha farklı olabilirdi." dedi.

İyi Bir Hakem Yorumuyla Trabzonspor Maçı

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Mourinho bir dizi ifade ile basın toplantısını sürdürü. Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörüne teşekkür ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. "Türk insanına selamlarımı iletiyorum, buraya aşık birisi olarak hepinizi tebrik ediyorum," ifadesini kullandı.

“Önümüzdeki haftaki Trabzonspor maçı benim için de büyük bir anlam taşıyor. Ben Fenerbahçeliyim; dolayısıyla bu maçı kazanmayı hedefliyoruz. Geçen yıl yaşananları geride bırakıp, sadece maça odaklanmalıyız," şeklinde konuştu.

Pozisyonların Değerlendirilmesi

Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK karşısında rotasyonlu bir kadro ile oynaması üzerine gelen sorulara yanıt veren Mourinho, "Herkes oynamak istiyor ve antrenmanlardaki performanslarıyla bunu hak ediyorlar. Kadroda yer almayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin de oynamayı hak ettiklerini düşünüyorum,” sözlerini sarf etti.

"Bugün bazı değişiklikler yaptım; bu bir hediye değildi. Tadic ve Szymanski'nin üzerlerinde büyük bir yük vardı," diyen Mourinho, "Maçın başında çok sayıda pozisyon bulduk ama bunları değerlendirememek üzücü. İlk yarıda golleri atmayı başaramadık," şeklinde konuştu.

Derbi Maçı ve Analizler

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi maçıyla ilgili yorum yapan Mourinho, "Her bir sonucun bizim için iyi olacağına inanıyorum. Oynadığımız maçların her birini analiz edip, hatalarımızdan ders çıkarıyoruz," dedi. Ayrıca, yorgunluk faktörüne dikkat çeken Mourinho, "Fiziksel yükten bahsetmiyorum; zihinsel olarak da dinlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Diğer takımlar daha dinç olacak," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den Bodrum FK'ye Farklı Galibiyet
2
Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
3
El Clasico'da Irkçılığa Tepkiler Büyüyor
4
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı Deplasmanda Yendi
5
Manisa Basket, Chris Chiozza ile Anlaştı
6
74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri Gerçekleştirildi
7
PFDK bu kez acımadı: Murat Sancak'a tarihin en ağır cezalarından birini verdi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek