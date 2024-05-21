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Fenerbahçe'den derbi zaferine "Gerçek hak edeni tüm Türkiye gördü" göndermesi! Galatasaray'a yanıt geldi

Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından yaşananlara sert tepki gösterdi! Derbi zaferine "gerçek hak edeni tüm Türkiye gördü" göndermesi yapan Fenerbahçe, Galatasaray'ın algı manipülasyonu yaptığını savundu.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 21:23
Fenerbahçe'den derbi zaferine "Gerçek hak edeni tüm Türkiye gördü" göndermesi! Galatasaray'a yanıt geldi

Fenerbahçe: ''Gerçek hak edeni tüm Türkiye gördü''

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbi maçının ardından yaşanan gelişmelere sert bir dille yanıt verdi. Sarı-Lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbi zaferinin "gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye gösterdiğini vurguladı ve Galatasaray'ın maç sonucunu hazmedemediğini savundu.

Fenerbahçe'den Açıklamada Neler Denildi?

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'ın maç sonucunu hazmedemediği: "Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki; Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır."

Maçın "gerçek hak edeni" gösterdiği: "Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile “gerçek hak edeni” tüm Türkiye’ye göstermiştir."

Galatasaray'ın algı manipülasyonu yaptığı: "Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı; İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'nin bu açıklaması, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginliği daha da tırmandıracağa benziyor.

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