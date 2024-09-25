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Fenerbahçe’den Ergin Ataman Tepkisi! Milli Takıma Sporcu Gönderilmeyecek

Fenerbahçe, A Milli Takım antrenörü Ergin Ataman’ın Galatasaray-Panathinaikos maçında yaptığı hareket nedeniyle milli takıma sporcu göndermeme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:46
Fenerbahçe’den Ergin Ataman Tepkisi! Milli Takıma Sporcu Gönderilmeyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın Galatasaray ile Panathinaikos arasında oynanan maçta yaptığı hareket sonrası milli takıma sporcu göndermeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe’nin bu kararı, Ataman’ın Galatasaray’ın Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında, geçmiş bir derbiye atıfta bulunarak 3-1 işareti yapmasına tepki olarak alındı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ergin Ataman’a sert eleştirilerde bulundu. Açıklamada, Ataman’ın milli takım antrenörlüğü ile bağdaşmayan davranışları nedeniyle kulübün bu kararı almak zorunda kaldığı belirtildi. Fenerbahçe, Ataman’ın özür açıklamasını da yok saydığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır."

"ÖZÜR AÇIKLAMASI TARAFIMIZCA YOK SAYILMAKTADIR"

Fenerbahçe, Ataman’ın 3-1 işareti yaparak camiaya büyük bir saygısızlık ettiğini vurguladı ve özür açıklamasının kulüp tarafından kabul edilmediğini belirtti:

"Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır."

ERGİN ATAMAN'A SPORCU AMBARGOSU

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ataman’ın A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda görevde olduğu süre boyunca milli takıma sporcu göndermeme kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, milli takımın saygınlığının korunması gerektiği ve Ataman’ın bu görevi layıkıyla yerine getiremediği vurgulandı:

"Haddini aşan bu şahıs; ‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

Fenerbahçe’den Ergin Ataman Tepkisi! Milli Takıma Sporcu Gönderilmeyecek

BURAK KIZILHAN: "MİLLİ TAKIM HOCASINA YAKIŞMIYOR"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ataman’ın hareketine sert tepki gösterdi. Kızılhan, milli takım hocası kimliğine yakışmayan bir davranışta bulunulduğunu ve camianın bu konuda gereken adımları atacağını belirtti:

"Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız."

ERGİN ATAMAN'DAN ÖZÜR GELDİ

Olayın büyümesi sonrası Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi. Ataman, yaptığı açıklamada hareketin herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacı taşımadığını belirtti:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

NE OLMUŞTU?

Olay, Galatasaray’ın Panathinaikos ile oynadığı basketbol maçında başladı. Ergin Ataman, geçmişteki bir derbiyi işaret ederek 3-1 hareketi yapmış, bu hareket Fenerbahçe camiası tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Ataman’ın oğlu Sarp Ataman da sosyal medya hesabından Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 5-0 yendiği maça atıfta bulunan bir paylaşım yaparak durumu daha da alevlendirmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Ataman’ın milli takım antrenörlüğü yaptığı sürece sporcu göndermeme kararı aldığını duyurdu. Ataman’ın özür açıklaması Fenerbahçe camiası tarafından kabul edilmezken, kulüp yöneticileri de Ataman’ın davranışlarının milli takım antrenörlüğüne yakışmadığını vurguladı.

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