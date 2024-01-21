Fenerbahçe'den flaş Çağlar Söyüncü hamlesi

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferi herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAMLESİ

Sarı lacivertli takım ara transfer döneminde transfer hamlelerini hızlandırdı. Bonucci'ye giden Çağlar Söyüncü için çalışmalar başladı. 27 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanması için anlaşmanın imzalandığı öğrenildi. Satın alma opsiyonları sonrasında Çağlar Söyüncü için resmi açıklamalar yapılacak.





İsmail Kartal kimsenin gitmesiyle ilgili kararların verilmediğini, Çağlar ile ilgili de karar verilmediğini, beklediklerni ve zaman içinde belli olacağını söylemişti. Çağlar Söyüncü Atletico Madrid takımında 9 maçta toplam 212 dakika yer aldı ve Fenerbahçe'ye gitmek için kolaylık istediği de öğrenildi.