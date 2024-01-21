Fenerbahçe'den flaş Çağlar Söyüncü hamlesi

Sarı lacivertli takımın transfer hamleleri devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'den flaş Çağlar Söyüncü hamlesi
Yayın Tarihi:

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferi herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAMLESİ

Sarı lacivertli takım ara transfer döneminde transfer hamlelerini hızlandırdı. Bonucci'ye giden Çağlar Söyüncü için çalışmalar başladı. 27 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanması için anlaşmanın imzalandığı öğrenildi. Satın alma opsiyonları sonrasında Çağlar Söyüncü için resmi açıklamalar yapılacak. 

fenerbahçe'ye çağlar söyüncü transferi

İsmail Kartal kimsenin gitmesiyle ilgili kararların verilmediğini, Çağlar ile ilgili de karar verilmediğini, beklediklerni ve zaman içinde belli olacağını söylemişti. Çağlar Söyüncü Atletico Madrid takımında 9 maçta toplam 212 dakika yer aldı ve Fenerbahçe'ye gitmek için kolaylık istediği de öğrenildi. 

Öne Çıkanlar
Pirinçle ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yıllarca hep kandırmışlar Pirinçle ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yıllarca hep kandırmışlar
Nakit ihtiyacı olanlar kaçırmasın! En düşük faizle 20.000 TL hesapta Nakit ihtiyacı olanlar kaçırmasın! En düşük faizle 20.000 TL hesapta
Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor
Çok Okunanlar
Real Madrid, Arda Güler paylaşımında fena yakalandı Real Madrid, Arda Güler paylaşımında fena yakalandı Galatasaray, Icardi kararını duyurdu Galatasaray, Icardi kararını duyurdu Galatasaray'ın Icardi paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı Galatasaray'ın Icardi paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı Çağlar Söyüncü yuvasına dönüyor Çağlar Söyüncü yuvasına dönüyor Eski Galatasaraylı isimden acı haber geldi Eski Galatasaraylı isimden acı haber geldi