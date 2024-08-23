Fenerbahçe'den Göztepe Maçına İlişkin Açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Göztepe Maçına Açıklama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabaka ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak yasal adımlar atıldığını duyurdu.

Suç Duyurusu ve Alınan Tedbirler

Açıklamada, "Futbol takımımız, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirdiği karşılaşmanın çevresinde yaşanan tüm olaylara dair, kulübümüz ve başkanımız tarafından toplamda 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlemler gerçekleştirilip tedbir kararları alınmıştır.

Federasyon ile İletişim

Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de dikkatli bir şekilde görüşmelerin sürdüğü ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.