Fenerbahçe'den Hakem Yönetimlerine Tepki

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor Maçının Hakemlerine Eleştiri

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından hakem yönetimleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin Açıklaması: "Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimindeki soru işaretlerini gidermek için zaman kaybetmeksizin gerekli adımları atmaya davet ediyoruz." Çaykur Rizespor yönetiminin misafirperverliğine ve Rize Emniyetine süreçlerin sorunsuz yönetilmesi için teşekkür eden sarı-lacivertli kulüp, hakemlerle ilgili endişelerini dile getirdi.

Hakem Yönetimindeki Sorunlar

Fenerbahçe, maçın ilk yarısında alınan "mantığı anlaşılmayan" sarı kartlar ve verilmeyen iki penaltının, hakem ve VAR yönetimi konusundaki endişelerini artırdığını belirtti. Kulüp, bu tarz bir yaklaşımın devam etmemesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm yetkililerin gerekli önlemleri alması için acil bir çağrıda bulundu.