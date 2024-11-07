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Fenerbahçe'den İbrahim Hatipoğlu Açıklaması

Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu'nun çağrısıyla yabancı hakemlerin inceleme yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 01:04
Fenerbahçe'den İbrahim Hatipoğlu Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden Önemli Açıklama

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu sezon yaşanan tartışmalı pozisyonların değerlendirileceğine dair yeni bilgiler paylaştı.

İbrahim Hatipoğlu ile Yapılan Görüşmeler

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, maçlardaki pozisyonların incelenmesini istemişti. Bu çağrının ardından Ilıcalı, resmi olarak bu teklifi kabul ettiklerini duyurdu ve şu bilgileri verdi:

"İlk çağrıyı milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklamamız üzerine beni arayarak, bunu kabul ettiklerini belirtti. Yurt dışından iki hakem getirmek için anlaştık. İki hafta sonra, pozisyonları incelemek üzere İngiltere'den bir hakem getireceğimizi ilettik. Ancak Hatipoğlu, henüz hakem belirlemediklerini ve milli arada bu işlemi yapmak istediklerini ifade etti, buna da onay verdik."

Markus Merk ile Anlaşma

"Hatipoğlu, Markus Merk ile görüştüklerini ve uygun tarihleri bildirdi. Tüm adımları atarken, karşılaştığımız bu tweet, spor tarihimizde iz bırakacak bir yaklaşım sergilediğimizin kanıtı.” dedi.

Ilıcalı, konu hakkında daha fazla detayı Fenerbahçe TV'de paylaşacağını belirtti.

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