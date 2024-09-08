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Fenerbahçe'den İlkan Karaman İçin Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe, vefat eden eski milli basketbolcu İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:30
Fenerbahçe'den İlkan Karaman İçin Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nden Vefat Mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını duyurdu.

İlkan Karaman'ın Fenerbahçe Günleri

Kulüp, 2012-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş olan Karaman'ın anısına saygı duruşunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına sabır ve başsağlığı dileriz," ifadeleri kullanıldı.

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