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Fenerbahçe'den Karaborsa Bilet Uyarısı

Fenerbahçe, kombine biletlerin karaborsa satışına karşı sert önlemler aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:14
Fenerbahçe'den Karaborsa Bilet Uyarısı

Fenerbahçe Kulübü'nden Kararlar

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde karaborsa bilet satışı ile mücadele ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "3. kişilere illegal maça giriş imkanı sunan kombine bilet satıcıları tespit edilmiş ve bu kişiler hakkında iptal işlemleri gerçekleştirilmiştir," denildi.

Kombine İptalleri ve Gelecekteki İşlemler

Açıklamada, mevcut sistem üzerinden illegal satış gerçekleştirenlerin kombine biletleri iptal edilip, gelecekteki müsabakalarda genel satışa çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, kombine kartını başkalarına satanların yasalarla karşılaşacağı vurgulandı. Kulüp, "Bu uygulamaya maç saatine kadar devam edilecek," diyerek kararlılık mesajı verdi.

Futbolda Yasal Olmayan Faaliyetlere Karşı Mücadele

Kulüp, karaborsaya karşı sürdürdüğü bu mücadelede, hem futbolun temellerini korumayı hem de taraftarların resmi satış fiyatlarıyla bilet almasını sağlamayı hedefliyor. Kulüp açıklamasında, "Karaborsa suçtur. Fenerbahçemizi destekleyen taraftarlarımız için bu tavrımız devam edecek," ifadelerine yer verildi.

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