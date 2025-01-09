Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya 7 Değişiklikle Çıkış

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı ve 4 futbolcu ilk kez 11'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:41
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya 7 Değişiklikle Çıkış

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçından Notlar

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde dikkat çekici bir değişim yaşadı. Mourinho, ligdeki son mücadelesi olan Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de tam 7 değişiklik yaptı.

Mourinho'nun Taktik Tercihleri

Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirdiği müsabakada, 3-5-2 sistemini tercih etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda rotasyona giden Mourinho, Hatayspor karşısında sahaya sürdüğü isimlerden İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu Kasımpaşa mücadelesinde yedek bırakmayı tercih etti.

Kalede Ertuğrul Çetin önünde savunma üçlüsünü, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek oluşturdu. Orta sahada ise Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Filip Kostic'e görev verildi. Forvette ise Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin Eksik Kadrosu

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında tam 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, Kasımpaşa kadrosuna alınmadı. Ayrıca, sakatlığını atlatmış olmasına rağmen Allan Saint-Maximin ve Samet Akaydin da teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

İlk 11'de Yeni İsimler

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev alan 4 futbolcu bulunuyor. Kaleci Ertuğrul Çetin, savunmacı Yusuf Akçiçek, orta sahadan Bartuğ Elmaz ve forvet Cenk Tosun bu müsabakada forma giydi.

Kasımpaşa'nın Genç Takımı

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ederken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında kaleci Ali Emre Yanar hariç, tamamen 19 yaş altı takımını sahaya sürdü. Lacivert-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmemek için başvuruda bulundu fakat görüşmelerin ardından kupadaki yolculuklarına devam etmeye karar verdiler. Daha önceki turda genç futbolcularla Gençlerbirliğini 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, grup aşamasına yükselmişti. Takımın başındaki isim ise 19 yaş altı takımı teknik direktörü Taner Yapağıcı oldu.

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