Fenerbahçe'den Kritik Açıklama: İsmail Yüksek'in Sakatlığı Belirlendi

Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgili önemli bir sakatlık duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Yüksek’in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Kulüpten gelen bilgilere göre, İsmail Yüksek, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık problemi yaşadı. Durumunun ciddiyetini anlamak için Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldı. MR sonuçlarının ardından, oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık teşhis edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Yüksek’in tedavisine hemen başlandığını bildirdi. Taraftarlar, genç oyuncunun en kısa sürede takıma dönmesini umuyor.