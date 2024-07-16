Fenerbahçe'den peş peşe transfer bombaları! Milli yıldız ile 4 yıllık anlaşma imzalandı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen milli oyuncu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.-

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki milli futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, 1999 doğumlu ve kariyerine Alanyaspor altyapısında başladı. Kısa sürede yetenekleriyle dikkat çeken genç oyuncu, A takımda gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol ve 8 asist kaydeden Aydın, kanat oyuncusu olarak hücum hattına önemli katkılar sağladı.