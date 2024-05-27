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Fenerbahçe'den şok karar: Türkiye Kupası'na katılmayacak! Ali Koç'tan Galatasaray'a sert eleştiriler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futboldaki adaletsizlikler ve ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik eleştiriler nedeniyle Fenerbahçe'nin gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 22:11
Fenerbahçe'den şok karar: Türkiye Kupası'na katılmayacak! Ali Koç'tan Galatasaray'a sert eleştiriler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Çarpıcı Açıklamalar: Türkiye Kupası'na Katılmayacağız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mersin'de kongre üyeleriyle bir araya gelerek yaptığı açıklamada, camianın büyük bir şok yaşadığı haberi verdi. Koç, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Futboldaki Adaletsizlikler Tepkiye Neden Oldu

Koç'un bu kararı, futboldaki adaletsizlikler ve ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik eleştirileri ile gerekçelendirildi. Koç, "Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız. Koskoca sezonda sadece 1 kırmızı kart aldılar. Avrupa'da ise 4 kırmızı kart aldılar, oynadıkları maç sayısı belli. Biz ise 5 kırmızı kart alıyoruz. Trabzonspor maçına 9 sarı kart sınırında oyuncuyla çıktık. Ben tarihte ilk defa böyle bir şey görüyorum. 99 puan aldık. Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı," diyerek futbol dünyasındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

"Mücadeleyi Bırakmayacağız"

Koç, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ve futboldaki adalet için mücadeleye devam edeceğini de vurguladı. "Bu mücadeleyi en çok veren biziz. En ciddi, samimi anlamda veren biziz. Ucuna geldik. Bu verdiğimiz mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız," dedi.

"Futbolun Siyasete Karışması Zararlı"

Ali Koç, futbolun siyasete karışmasının zarar verdiğini de savundu. "Belediye seçimlerinde de gördünüz, bazı şeyler değişiyor" diyen Ali Koç, "Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz. Böcekleri ezeceğiz" ifadelerini kullandı.

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