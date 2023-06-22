  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti

Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti
Fenerbahçe, 37 yaşındaki forvet Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti. Dzeko, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirtti. Golcü futbolcu, imza töreni sonrasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

Fenerbahçe, 37 yaşındaki forvet Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninde Başkan Ali Koç'un dışında Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco da bulundu. Dzeko, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirtti ve 'Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ama buraya geldikten sonra geçirdiğim az zamanda çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum' dedi. Dzeko, Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ise 'Muhteşem Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım' sözleriyle ifade etti.

Golcü futbolcu, imza töreni sonrasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
Mete Gazoz, Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırdı
Mete Gazoz, Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırdı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası Finali Sonrası Para Cezası
Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası Finali Sonrası Para Cezası
Fenerbahçe'ye Final Organizasyonu Cezası
Fenerbahçe'ye Final Organizasyonu Cezası