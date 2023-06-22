Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti

Fenerbahçe, 37 yaşındaki forvet Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninde Başkan Ali Koç'un dışında Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco da bulundu. Dzeko, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirtti ve 'Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ama buraya geldikten sonra geçirdiğim az zamanda çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum' dedi. Dzeko, Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ise 'Muhteşem Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım' sözleriyle ifade etti.

Golcü futbolcu, imza töreni sonrasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.