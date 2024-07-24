Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Westerlo'ya Kiraladı

Fenerbahçe'den Emir Ortakaya Transferi

Fenerbahçe Kulübü, genç yetenek Emir Ortakaya'yı Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladı. Bu transfer, Fenerbahçe'nin genç futbolculara fırsat verme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kiralama Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Bu kiralama, Emir'in kariyerinde önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yeni takımıyla geçireceği sezonun ona büyük katkılar sağlaması bekleniyor.