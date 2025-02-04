Fenerbahçe, Erzurumspor FK Maçına Hazır: Antrenmanlar Tamamlandı

Fenerbahçe, Erzurumspor FK Maçına Hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında yarın Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.