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Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi

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Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi ve Ali Koç'a tavsiyelerde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Yıldırım'ın Açıklamalarından Satır Başları:

Ben 5 sene önce sona eren kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım.. Ben emekli oldum. Benim döneminde güçlü insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. Ali Bey eğer güvenoyu almazsa yarın tribünlerden tepki alır. Benim kendisine tavsiyem acilen kongre yapması. 2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe herhangi bir zaman başkansız kalmaz.

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