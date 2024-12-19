Fenerbahçe, Eyüpspor ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor

Fenerbahçe, Eyüpspor’a Konuk Olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan sezonda 15 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 35 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Daha önce Beşiktaş ve Athletic Bilbao karşısında yaşanan kayıpların ardından, iç sahada RAMS Başakşehir ile yaptığı maçı 3-1'lik galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe'de 4 Eksik

Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncu ile kadrodan eksik olacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde, RAMS Başakşehir maçı esnasında sakatlanan Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Ayrıca, Irfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise bugün antrenmanlara katılacak.

Djiku ve Çağlar İkilisi Sahada

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası sona eren Alexander Djiku'yu Eyüpspor'a karşı ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Samet Akaydin'in tepkilerden korunması amacıyla kadroya alınmaması beklenirken, Rodrigo Becao'nun sakatlığı sebebiyle Djiku ve Çağlar Söyüncü ikilisine savunmada görev verilecek.

Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de müsabakanın kadrosunda yer alacak.

İki İsim Sınırda

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler. Samet Akaydin'ın oynayacağı beklenmiyor, ancak Sofyan Amrabat yarın kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında forma giyemeyecek.

Gözler Dzeko ve En-Nesyri’de

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasında dikkatler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak. İki golcü, RAMS Başakşehir maçında takımın 3 golünü kaydetti. Mourinho’nun sahaya çift forvetle çıkıp çıkmayacağı ise merakla bekleniyor.

İsmail Yüksek 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Fenerbahçe forması altında toplamda 99 resmi maçta görev alan İsmail Yüksek, Eyüpspor karşısında forma giydiği takdirde dalya yapacak. RAMS Başakşehir maçında süre alamayan Yüksek, 2024 yılındaki son karşılaşmada sahada yer alması halinde Fenerbahçe'deki 100. resmi maçına çıkmış olacak.