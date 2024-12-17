Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, önce salonda yapılan ısınma egzersizleri ile başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Süper Lig'de oynanan Rams Başakşehir maçına ilk 11'de çıkan oyuncular, günü aktif dinlenmeye yönelik uygulamalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçına yönelik hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.