Fenerbahçe ezeli rakibi için harekete geçti: Cimbomun elinden o ismi aldı

Önümüzdeki sezon için şampiyonluk yarışı şimdiden başladı! Fenerbahçe herkesi şoke eden atağı yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN ATAK GELDİ

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer sürecine damga vuran bir ismi kadrosuna ekledi. Sarı lacivert takım 34 yaşındaki yıldız Dusan Tadic'i takıma aldı. Fenerbahçe Tadic sonrasında Galatasaray'ın listelerine göz dikti! Galatasaray'ın da istediği Moussa Dembele için yarış sürüyor.





Fenerbahçe Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimalini göze alarak Edin Dzeko'yu zorlaması için Moussa Dembele için çalışmalarına başladı. Dembele 27 yaşında ve Fenerbahçe ile anlaşmalarının büyük kısmı sağlandı. Maaş anlaşmalarının da yapılması sonrasında transferin yapılması bekleniyor.