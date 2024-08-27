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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’na Duygu Dolu Veda

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferinin ardından kaleme aldığı veda mesajıyla duygusal bir an yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 22:08
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’na Duygu Dolu Veda

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na Duygusal Bir Veda Yaptı

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarafından anlam dolu bir mesajla uğurlandı. Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ferdi'nin kulüpteki katkılarına dikkat çekti.

Ferdi’nin Fenerbahçe'ye Katkıları Unutulmaz

Açıklamada, "Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır. Tıpkı Ferdi'nin 18 yaşında kulübe katılması ve milyonların sevgilisi olması gibi…" denildi. Ferdi’nin Fenerbahçe’ye olan bağlılığı, azmi ve duruşuyla, kulübün değerlerinin bir parçası haline geldiği ifade edildi.

200 Maçta Gösterdiği Performans

Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe formasıyla 200'ün üzerinde maça çıktığı hatırlatılarak, "Her koşulda profesyonellik sergiledi ve genç futbolculara örnek oldu. Farklı pozisyonlarda görev alarak formasının hakkını verdi" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Taraftarının Duyguları

Açıklamada, Ferdi’nin Türkiye Milli Takımı’nı seçmesi ve köklerine olan bağlılığı da vurgulandı. "Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor… 2018 yılından beri geldiği bu evden ayrılıyor. Verdiğin eşsiz hizmetler için sana sonsuz teşekkürler. Unutma; iz bırakanlar asla unutulmaz, her adımında yanındayız!" şeklinde sonlandırıldı.

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