Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Ferdi Kadıoğlu için Transfer Süreci Başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton and Hove Albion FC ile masaya oturdu. Bu gelişme, kulübün resmi açıklamalarıyla duyuruldu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu Açıklaması
Fenerbahçe Futbol AŞ, Borsa İstanbul’a gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
“Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
İzin Verildi, Yolculuk Gerçekleşti
Sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu’nun transfer sürecinde görüşmeler yapabilmesi için geçtiğimiz hafta oyuncunun İngiltere'ye gitmesine onay vermişti.