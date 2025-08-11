Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazır: Antrenman Detayları

Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk etmeye hazırlanıyor. Takım, hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Antrenman Yıldızları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, basın mensuplarına açık olarak ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilk yarım saati basına kapalı sürdü ve futbolcular, 5'e 2 oyun sonrası çift kale maçla çalışmalara devam etti.

Antrenmanın basına kapalı kısmında, ekip bireysel çalışmalara yöneldi. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş bugün antrenmana katılmadı. Ancak, sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, ilk bölümde takım halinde yer aldı; sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Yönetimsel Takip

İdmanı, kulüp başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Ahmet Ketenci de takip etti. Fenerbahçe, zorlu mücadeleye hazır ve zorlu Feyenoord karşısında galibiyet için sahaya çıkmayı bekliyor.

