Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile yapacağı derbi mücadelesi için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgilere göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda core çalışmasıyla başlayarak, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Çift kale maçlarla sona eren idmanda, pas organizasyonları da uygulandı.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısında 4-2 galip geldiği maçta, ilk 11'de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, yenilenme ile aktif dinlenme yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürecek.