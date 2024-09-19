Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Ali Koç ve Dursun Özbek'in Karnesi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Heyecanı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan derbi öncesi iki kulüp başkanı Ali Koç ve Dursun Özbek arasındaki rekabet merakla bekleniyor.

Ali Koç'un Derbi Karnesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana yönettiği derbilerde toplam 12 Galatasaray karşılaşmasına çıktı. Sonuçlar ise şöyle:

Galibiyet: 3

3 Beraberlik: 5

5 Yenilgi: 4

Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe, bu süreçte toplam 9 gol atarken, Galatasaray ise 14 kez fileleri havalandırdı.

Dursun Özbek'in Derbi Deneyimi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkanlık kariyeri boyunca 11 Fenerbahçe derbisi oynadı. Özbek'in döneminde elde edilen sonuçlar şöyledir:

Galibiyet: 4

4 Beraberlik: 4

4 Yenilgi: 3

Özbek, 26 Mayıs 2016 tarihinde kazanılan Türkiye Kupası finali ile önemli bir zafer yaşadı. Ayrıca, ikinci dönemindeki 5 Fenerbahçe derbisinde Galatasaray, 2 kez galip geldi.

Koç ve Özbek Arasındaki Rekabet

Ali Koç ve Dursun Özbek, aynı dönemde bir arada bulundukları süreçte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı olan üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu dönemde oynanan 4 lig maçında Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe'nin ise 1 zaferi bulunuyor ve 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Kısacası, iki dev kulübün başkanları arasındaki mücadele ve takımlarının performansı, futbol severler için önemli bir merak konusu olmaya devam ediyor.