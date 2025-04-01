Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Başkanların Karnesi

Başkanlar Arasında Derbi Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde gerçekleşecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, kulüp başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek’in istatistikleri dikkat çekiyor. Dursun Özbek, Ali Koç’a karşı derbi karnesinde belirgin bir üstünlük sağladı.

Ali Koç'un Galatasaray Derbisi Performansı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran 2018'den bu yana başkanlık yaptığı dönemde toplamda 14 Galatasaray derbisi yönetti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 3 kez galip gelerek 10 gol kaydetti. Öte yandan, Galatasaray ise 5 kez kazandı ve 17 gol sevinci yaşadı. 6 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Dursun Özbek'in Derbi İstatistikleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkanlığı süresinde toplam 13 Fenerbahçe derbisi deneyimledi. İlk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde göreve başlayan Özbek, bu dönemde Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 5 derbi oynadı. İlginç bir şekilde, Türkiye Kupası'nda 2016 finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kupa sevinci yaşadı.

Rekabetin Güncel Durumu

Özbek’in 2022’de yeniden başkan seçilmesi ile birlikte, bu süreçte de 7 Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise yalnızca 1 galibiyet elde etti. Ayrıca, Süper Kupa'da ilk dakikada yaşanan olaylar sonucunda Galatasaray hükmen galip geldi.

Ali Koç ve Dursun Özbek'in Rekabetinde Galatasaray Üstün

Ali Koç ve Dursun Özbek'in başkanlıkları dönemindeki derbilerde Galatasaray, 6 lig maçında 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 kez kazanabildi. 2 maçta ise eşitlik sağlandı. Bu süreçte Galatasaray, toplamda 12 gol atarken, Fenerbahçe sadece 2 gol ile karşılık verebildi.