Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Bilgiler

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Maç, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Bu heyecan dolu derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'a yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Fenerbahçe'nin Ligdeki Durumu

Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puanla ligde 2. sırada bulunuyor. Teknik direktör José Mourinho yönetimindeki takım, 15 puanla lider olan Galatasaray'ı yenerek zirveye yükselmeyi planlıyor.

Eksikler ve Dönüşler

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de yalnızca Bright Osayi-Samuel sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan, Alexander Djiku, Galatasaray karşısında yeniden sahada olacak.

Yeni Transfer Filip Kostic

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, daha önce oynayamadığı Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray derbisinde kadroda yer alması bekleniyor.

Ceza Sınırındaki Oosterwolde

Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmesi hâlinde, gelecekteki Antalyaspor karşılaşında forma giyemeyecek.

İlk Derbi Heyecanı

Fenerbahçe'de toplam 7 oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, bu maçta forma giymeleri durumunda ilk derbilerinde sahada olacaklar. Ayrıca, daha önce kadroda bulunan ancak Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin de görev verilirse bu anlamda bir ilk yaşayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahada olması beklenen 11 oyuncu: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski (veya Sofyan Amrabat), Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.