Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürüyor

Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, çalışmalar Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde, salon çalışması ile başladı.

Saha Çalışmaları

Antrenmanın devamında sporcular, sahada çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. Dar alanda çift kale maçlar oynanarak takımın performansı artırılmaya çalışıldı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gelecek Planları

Fenerbahçe, bu derbi hazırlıklarına yarın da devam ederek mücadeleye en iyi şekilde hazır olmayı hedefliyor.