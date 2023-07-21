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Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Maçı Ne Zaman Oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Maçı Tarihi ve Yayın Kanalı

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Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Maçı Ne Zaman Oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Maçı Tarihi ve Yayın Kanalı
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Maçı Ne Zaman?

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

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