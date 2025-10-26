Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi: Gaziantep FK Maçı Öncesi Taraftar Karşıladı

Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi
Gaziantep FK maçı öncesi kafile şehirde
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Kafile, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi ve takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, otele geçen kafileyi karşıladı.
Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
