Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi: Gaziantep FK Maçı Öncesi Taraftar Karşıladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi; özel uçakla inen kafile taraftarlarca karşılandı. Maç yarın 20.00'de.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 19:16
Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi: Gaziantep FK Maçı Öncesi Taraftar Karşıladı

Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi

Gaziantep FK maçı öncesi kafile şehirde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Kafile, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi ve takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, otele geçen kafileyi karşıladı.

Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için...

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vodafone Sultanlar Ligi: Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Yendi
2
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası Elazığ'da Sona Erdi
3
34. Alanya Triatlon Yarışları Sona Erdi: Paratriatlon ve Yaş Grupları Sonuçları
4
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71 Yendi
5
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Yüksekova Spor 1-1 Fatih Vatan Spor
6
Manisa'da Dev Ekrandan EuroBasket 2025 Finali: Türkiye-Almanya
7
Antalyaspor, İsviçreli Samuel Ballet'i Resmen Transfer Etti

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi