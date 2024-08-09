Fenerbahçe, Genç Stoper Yiğit Fidan'ı Transfer Etti

Fenerbahçe, Yeni Bir Yıldızla Kadrosunu Güçlendiriyor

Türkiye’nin önde gelen futbol kulüplerinden Fenerbahçe, 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan’ı transfer ederek genç yeteneklere yatırım yapma hedefine bir adım daha yaklaştı. Transfer Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Yiğit Fidan ile 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma, kulüp tarihine geçecek bir başka genç oyuncunun kadroya katılması anlamına geliyor. Genç Yetenek Kimdir?

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyerek uluslararası alanda deneyim kazanmış bir oyuncu olarak öne çıkıyor.