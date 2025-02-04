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Fenerbahçe, Geri Dönüşlerle Zirve Yarışında!

Fenerbahçe, son 4 maçın 3'ünde geri dönüş yaparak 51 puana ulaştı ve zirve mücadelesini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:12
Fenerbahçe, Geri Dönüşlerle Zirve Yarışında!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak ligin heyecanını artırdı. Ligdeki 21 maçta 51 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 4 mücadelesinin 3'ünde geri dönüş yapmayı başardı.

Karadeniz temsilcisi ile oynanan karşılaşmada, 6 ve 13. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 45+8’ ve 79. dakikalarda Dzeko ve 89. dakikada En-Nesyri’nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle bu maçı da kazanarak momentumunu artırdı. Ardından iki hafta üst üste deplasmanda oynayan Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 25. saniyede geriye düşmesine rağmen, tarihi bir geri dönüş yaparak 3-2 galip geldi.

Sonraki lig mücadelesinde Adana Demirspor ile 4-0 gibi etkileyici bir skorla kazanan Fenerbahçe, bu match ile birlikte ligde üst üste 7 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Son 3 Resmi Maçta Geri Dönüşler

Adana Demirspor maçı sonrası, 2'si lig ve 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere, Fenerbahçe son 3 resmi maçında geriye düşmesine rağmen 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda En-Nesyri(2) ve Oğuz Aydın’ın golleriyle 3-2 galip geldi. Midtjylland karşısında da 27. dakikada geriye düşen Fenerbahçe, En-Nesyri ve Dzeko’nun golleriyle 2-2 eşitliği sağladı.

İlk Golleri Yedikleri Mücadeleleri Çeviriyorlar

Üç karşılaşmada da geriye düşmesine rağmen mağlup olmayan Fenerbahçe, son maçında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında yerini korudu.

Son 4 lig maçının 3’ünü 3-2'lik skorlarla kazanarak dikkat çeken Fenerbahçe, ligin 17 haftalık periyodunun ardından yeniden başlayan mücadelede kayıpsız olarak 5 hafta geçirdi ve puanını 51'e yükselterek zirve yarışından kopmamış oldu.

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