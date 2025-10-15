Fenerbahçe Gönüllüleri Ankara'da Buluştu — Emrah Tünay'dan Şubeleşme Mesajı

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin Ankara buluşmasında Emrah Tünay, şubeleşme ve birlik vurgusu yaptı; etkinlik Vakıf Ankara Balo ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 21:59
Fenerbahçe Gönüllüleri Ankara'da Buluştu — Emrah Tünay'dan Şubeleşme Mesajı

Fenerbahçe Gönüllüleri Ankara'da Buluştu

Emrah Tünay: “Ankara, Fenerbahçe sevdasının en güçlü yaşandığı şehirlerden biridir”

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte sarı-lacivert renklere gönül verenler Ankara'da bir araya geldi. Organizasyon, Vakıf Ankara Balo ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi; programa Dernek Başkanı Emrah Tünay, dernek üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Ankara'daki gönüllüleri birleştiren buluşmayı "dayanışma ve kardeşliğinin başlangıcı" olarak tanımlayan Emrah Tünay, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: “Ankara'ya geldik. Çünkü bu şehir Cumhuriyet'in kalbi, Fenerbahçe sevdasının en güçlü yaşandığı şehirlerden biri. Burada açacağımız şube ile birlikte camiamızın sesi daha gür çıkacak. Artık kişisel çıkarların değil, Fenerbahçe menfaatlerinin ön planda olduğu bir dönemi hep birlikte inşa etmeliyiz. Kavga etmek yerine birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sadece 'Fenerbahçe' diyerek mücadelemizi vermeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu camia bir araya geldiğinde önünde hiçbir güç duramaz. Hep birlikte omuz omuza daha güçlü bir Fenerbahçe için buradayız.”

Tünay, şubeleşmenin önemine dikkat çekerek, “Anadolu'daki ateşi, tutkuyu ve enerjiyi İstanbul'a taşımak istiyoruz. İlk şubemizi İzmir'de açtık, başarıya da ulaştık. Ankara'da da çok güçlü pırıl pırıl insanlar var, sevenlerimiz var, dostlarımız var. Ortak çıkarımız, derdimiz Fenerbahçe, asla kişisel menfaatlerimiz ve kişisel hırslarımız yok.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Ankara'daki gönüllülerin birlik mesajını güçlendirirken, Dernek'in şubeleşme hamlesinin camianın sesini daha etkin duyurmayı hedeflediğini ortaya koydu.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneğinin düzenlediği etkinlikte sarı-lacivertli renklere gönül verenler bir araya geldi. Vakıf Ankara Balo ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyona Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, dernek üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı. Program sonunda katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

