Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, basın mensuplarıyla Kadıköy'deki binasında iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:04
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Basınla İftarda Buluştu

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeği organizasyonu ile basın mensuplarını ağırladı. Derneğin Kadıköy'deki binasında düzenlenen etkinliğe, dernek başkanı Emrah Tünay ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, sarı-lacivertli kulübü takip eden çok sayıda basın mensubu katıldı.

Tünay, davete katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, derneğin hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artırma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleriyle de bir araya gelerek, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadıköy'deki...

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadıköy'deki binasında gerçekleştirilen organizasyona, başkan Emrah Tünay ve yetkililerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensupları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osimhen: 'Her Maç Final Gibi'
2
Sakaryaspor ve Bandırmaspor'un Kıran Kırana Maçı Beraberlikle Sonuçlandı
3
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'
4
Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı
5
20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
6
Milli Judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 Madalya Kazandı
7
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri