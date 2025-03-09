Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Basınla İftarda Buluştu

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeği organizasyonu ile basın mensuplarını ağırladı. Derneğin Kadıköy'deki binasında düzenlenen etkinliğe, dernek başkanı Emrah Tünay ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, sarı-lacivertli kulübü takip eden çok sayıda basın mensubu katıldı.

Tünay, davete katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, derneğin hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artırma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleriyle de bir araya gelerek, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadıköy'deki binasında gerçekleştirilen organizasyona, başkan Emrah Tünay ve yetkililerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensupları katıldı.