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Fenerbahçe Göztepe Maçına Hazır: Antrenman Detayları

Fenerbahçe, Göztepe maçı için hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:28
Fenerbahçe Göztepe Maçına Hazır: Antrenman Detayları

Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten gelen açıklamalara göre, bu önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman oldukça verimli geçti.

İdman Detayları

Henüz maç öncesinde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular, kondisyonlarını artırmak için yoğun bir tempo yakaladılar. Fenerbahçeli futbolcular, ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yaparak idmanı ilerlettiler. İdman, taktik çalışmaları ile sonlandırıldı.

Sarı-lacivertli ekip, idmanın ardından kamp sürecine girdi ve Göztepe mücadelesine odaklandı.

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