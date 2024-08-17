Fenerbahçe, Göztepe'yi İlk Yarıda Geçti

Futbol: Trendyol Süper Lig Haftası

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarının sonunda konuk ekip Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Maçın Önemli Anları

İlk yarının 17. dakikasında Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dzeko, sol kanattan yaptığı ortayla dikkat çekti. Osayi-Samuel’in kafa vuruşu, Göztepe kalecisi Arda tarafından kontrol edildi.

18. dakikada Dennis’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğan Erdoğan’ın şutunu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

30. dakikada Göztepe’nin Romulo ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu tekrar inceledikten sonra Kubilay Kanatsızkuş'un faul yaptığına karar verdi.

44. dakikada Fenerbahçe’nin Osayi-Samuel şutu, kaleci Arda tarafından kornere gönderildi.

45+1. dakikada Osayi-Samuel, ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadele sonucu penaltı kazanmayı başardı. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, topu filelerle buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

Fenerbahçe, 45+7. dakikada Szymanski’nin pasıyla En-Nesyri’nin attığı kafa golü ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı sonunda Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Isaac Bomawoko (94), Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (53) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Isaac Bomawoko (94), Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (53) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Isaac Bomawoko (94), Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (53) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Isaac Bomawoko (94), Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (53) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Isaac Bomawoko (94), Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (53) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Isaac Bomawoko (94), Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (53) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski (53) ile Göztepe oyuncusu Isaac Sandor Solet Bomawoko (94) mücadele etti.