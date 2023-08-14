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Fenerbahçe gözünü Juventus'un iki yıldızına dikti

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Fenerbahçe gözünü Juventus'un iki yıldızına dikti
Fenerbahçe, Fred ve Cengiz Ünder transferleri sonrasında gücüne güç katarken, yeni hedeflerini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Fenerbahçe, Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle kadrosunu güçlendirdiği gibi, yeni hedeflerini de belirledi. İtalyan ekibi Juventus'tan kaleci Mattia Perin ve orta saha oyuncusu Nicolo Rovella için ilgi gösterdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ İTALYA'DAN

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Bu transfer döneminde yaptığı atılımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmanın ardından, Ali Koç liderliğindeki yönetim tarafından yapılan harcamalara devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise İtalya'dan.

Dominik Livakovic transferinde yaşanan sıkıntılara rağmen, Fenerbahçe yönetimi Mattia Perin için Juventus'a resmi teklifini iletti. Özellikle Altay Bayındır'ın olası bir satışı durumunda kale pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, tecrübeli kaleci Perin'i transfer etmeyi hedefliyor.

Ayrıca, 21 yaşındaki Nicolo Rovella da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Orta sahada genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katma isteğiyle hareket eden Fenerbahçe, Rovella'yı da takımına katıp orta saha rotasyonunu genişletmeyi planlıyor.

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