Fenerbahçe, Hataylı Depremzede Çocukları Ağırladı

Fenerbahçe, Hataylı Depremzede Çocuklara Destek Verdi

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği ile iş birliği yaparak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da yaşayan 16 TED bursiyeri çocuğu aileleriyle birlikte ağırladı.

Yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katıldıktan sonra, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçı tribünden izleme fırsatı buldular.

Maçın ardından, çocuklar İstanbul'daki çeşitli müzeleri ziyaret ederek kültürel bir tur yaparak keyifli zaman geçirdiler. Bu tür etkinlikler, Fenerbahçe'nin sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.