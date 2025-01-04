Fenerbahçe, Hatayspor ile 9. Randevuda Galibiyet peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak

Sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de yarın 9. kez sahaya çıkacak.

İki takım, lig tarihi boyunca toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda, biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan maçlar dahil, Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste kazanç elde ederek 7 galibiyet ile ayrıldı.

Hatayspor, Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda ilk adımını attı ve Fenerbahçe ile oynadığı ilk karşılaşmayı Ülker Stadı'nda 0-0'lık eşitlikle tamamlamıştı. O karşılaşmanın ardından düzenlenen diğer tüm lig mücadelelerinde kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında gol performansı

Fenerbahçe, Hatayspor ile olan karşılaşmalarında güçlü bir gol performansı sergiledi. 7 maçta rakip filelere 19 gol bırakan sarı-lacivertliler, aynı dönemde sadece 4 gol yiyerek savunmada da dikkat çekti.