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Fenerbahçe, Hatayspor ile Zirve Yarışı İçin Karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 18. haftada Hatayspor'u konuk ediyor. Maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:24
Fenerbahçe, Hatayspor ile Zirve Yarışı İçin Karşılaşacak

Fenerbahçe, Hatayspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu kritik maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligdeki Hedef: Zirve Yarışı

Fenerbahçe, ligde verilen ara öncesinde deplasmanda Eyüpspor ile berabere kalarak moral kaybı yaşamıştı. Sarı-lacivertli takım, Hatayspor'u yenerek zirve yarışına devam etmeyi hedefliyor. Süper Lig'de şu anda 36 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde haftaya başlangıç yapıyor.

Üç Eksik

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında üç oyuncusundan faydalanamayacak. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile antrenmanda sakatlanan İsmail Yüksek, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Oğuz Aydın'ın Durumu Belirsiz

Genç oyuncu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı yarın netlik kazanacak. Bir süre takımdan ayrı kalan Aydın, son iki idmanda takım ile çalışarak hazır duruma geldi. 24 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

Sınırda İki İsim

Fenerbahçe'de, Sofyan Amrabat ve Samet Akaydın isimli iki oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncunun da kart görmeleri halinde, 19. haftada Konyaspor ile oynanacak maçta görev alamayacakları belirtiliyor.

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