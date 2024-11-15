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Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Yedekleriyle 2-1 Galip Geldi

Fenerbahçe, Zenit ile oynadığı hazırlık maçını Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:11
Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Yedekleriyle 2-1 Galip Geldi

Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Yedekleriyle Güldü

Sarı-lacivertli ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla yapılan hazırlık maçında göz doldurdu. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle 2-1'lik galibiyet elde etti.

İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle öne geçti. Ancak, golün ardından baskılı oyununu sürdüremeyen sarı-lacivertliler, 35. dakikada Erokhin'in golüyle beraberliği kaptırarak soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

İkinci Yarıda Fenerbahçe Üstünlüğü Ele Geçirdi

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Levent Mercan'ın attığı golle yeniden öne geçti. Kalan bölümde topa hakim olmayı başaran sarı-lacivertliler, rakibinin pozisyon bulmasına izin vermeyerek maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Cenk ve Levent İlk Gollerini Attı

Maçta öne çıkan isimlerden biri de Cenk Tosun ve Levent Mercan oldu. Sezon başında transfer olan bu iki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda süre almadıkları için golle tanışmamıştı. Ancak, Zenit karşısında bu açığı kapatarak ilk gollerine imza attılar.

Tadic, Yine Takımının Yanında

Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Dusan Tadic, hazırlık maçındaki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Cenk Tosun'un 20. dakikada attığı golün pasını veren Tadic, ayrıca 63. dakikada Levent Mercan'ın golünü de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Tadic, bu sezon ligde 6 gol ve 3 asist, Avrupa'da ise 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiliyor.

Taraftar Desteği Vardi

Fenerbahçeli taraftarlar, takımını hazırlık maçında yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen Zenit maçına yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertliler, tribünlerin hemen hemen tamamını doldurarak takımlarına büyük destek verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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