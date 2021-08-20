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Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Sead Kolasinac transferinde bonservis krizi yaşanıyor

Fenerbahçe’nin gündemindeki Sead Kolasinac transferinde pürüz çıktı. Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı söylenen Kolasinac için Arsenal bonservis talebinde bulundu. Fenerbahçe yönetimi transferde beklemeye geçti.

20 Ağustos 2021 Cuma 14:16
Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Sead Kolasinac transferinde bonservis krizi yaşanıyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bitti gözüyle bakılan Sead Kolasinac transferinde sorun çıktı. Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli sol bek ile anlaşan Fenerbahçe, Arsenal’in bonservis talep etmesi sonucu transferde bekleme kararı aldı.

İngiliz ekibi tecrübeli oyuncuya teklif gelme ihtimaline karşı transferin sonunu beklemek istiyor. Sarı lacivertli yönetim 1 Eylül’de İngiltere’de transfer sezonunun bitmesini bekleyip Kolasinac’ı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.


Son Güncelleme: 20.08.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeArsenalKolasinac
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