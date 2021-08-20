Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Sead Kolasinac transferinde bonservis krizi yaşanıyor

20 Ağustos 2021 Cuma 14:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe
’de bitti gözüyle bakılan Sead Kolasinac
transferinde sorun çıktı. Arsenal
ile 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli sol bek ile anlaşan Fenerbahçe, Arsenal’in bonservis talep etmesi sonucu transferde bekleme kararı aldı.
İngiliz ekibi tecrübeli oyuncuya teklif gelme ihtimaline karşı transferin sonunu beklemek istiyor. Sarı lacivertli yönetim 1 Eylül’de İngiltere’de transfer sezonunun bitmesini bekleyip Kolasinac’ı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
Son Güncelleme: 20.08.2021 14:16
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